Giornata mondiale della carbonara: quando il piatto viene reinterpretato (male) (Di lunedì 5 aprile 2021) Orgoglio nazionale. Il mondo ce l’invidia. I suoi fan sono dislocati in tutto il mondo. E non stiamo parlando della Gioconda, ma di uno dei primi piatti più amati d’Italia: la carbonara. Il 6 aprile di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della carbonara, uno dei piatti culinari più gustosi, più semplici eppure così complicata da emulare. L’amore per la carbonara unisce il mondo, ma la sua ricetta è motivo di grandi divisioni, alcune quasi scismatiche. Guanciale o pancetta? Mezze maniche o bucatini? Uovo intero o solo tuorlo? Panna o non panna? Parmigiano o pecorino? Le varianti di questa ricetta (che – si legge sul web – pare sia nata nel 1944 dall’incontro tra gli ingredienti a disposizione dei soldati americani – uova, bacon e formaggio – e la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 aprile 2021) Orgoglio nazionale. Il mondo ce l’invidia. I suoi fan sono dislocati in tutto il mondo. E non stiamo parlandoGioconda, ma di uno dei primi piatti più amati d’Italia: la. Il 6 aprile di ogni anno si celebra la, uno dei piatti culinari più gustosi, più semplici eppure così complicata da emulare. L’amore per launisce il mondo, ma la sua ricetta è motivo di grandi divisioni, alcune quasi scismatiche. Guanciale o pancetta? Mezze maniche o bucatini? Uovo intero o solo tuorlo? Panna o non panna? Parmigiano o pecorino? Le varianti di questa ricetta (che – si legge sul web – pare sia nata nel 1944 dall’incontro tra gli ingredienti a disposizione dei soldati americani – uova, bacon e formaggio – e la ...

