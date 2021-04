Giordania | il principe Hamza accusato di complotto | “Non obbedirò agli ordini dei generali | ma resterò fedele al re”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Ovviamente nonquando mi si dice che non sono autorizzato a uscire, a twittare, a comunicare con le persone e che mi è permesso solo vedere la mia famiglia”. A 24 ore dall’arresto, il(nella foto con la moglie Noor, 2004),dicontro il fratellastro, il re dellaAbdallah II, in una registrazione su Twitter fa sapere che non obbediràdel capo di Stato maggiore, il generale Youssef Huneiti, “in quanto esse sono del tutto inconcepibili“. Si tratta di limitazioni che le autorità vogliono imporgli visto che su di lui pende l’accusa di avere cospirato con elementi stranieri per “destabilizzare il Paese”, minacciando la sicurezza nazionale. Sempre su Twitter, però, il...