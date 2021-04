Giappone: fioritura dei ciliegi, anticipo storico a causa del riscaldamento globale - FOTO (Di lunedì 5 aprile 2021) La stagione della fioritura dei ciliegi , il tradizionale simbolo della primavera in Giappone, è arrivata presto e ha raggiunto il picco a Kyoto il 26 marzo stabilendo il record dell’anticipo da quando... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 aprile 2021) La stagione delladei, il tradizionale simbolo della primavera in, è arrivata presto e ha raggiunto il picco a Kyoto il 26 marzo stabilendo il record dell’da quando...

Advertising

SkyTG24 : Giappone, fioritura dei ciliegi in anticipo: è record dall’812. FOTO - repubblica : Giappone: fioritura dei ciliegi in anticipo, record dall'812 - SkyTG24 : Quest'anno la fioritura dei #ciliegi in #Giappone è arrivata in anticipo - ilfigliodipupu : RT @patrick_c: La fioritura dei ciliegi arriva sempre prima negli ultimi anni #Giappone - silviastrips : RT @patrick_c: La fioritura dei ciliegi arriva sempre prima negli ultimi anni #Giappone -