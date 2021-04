'Giannina Maradona, attacchi social per la relazione con Osvaldo' (Di lunedì 5 aprile 2021) Continua a fa discutere in Argentina e sui social la relazione che la figlia minore di Maradona, Giannina , avrebbe con Pablo Daniel Osvaldo . Sembrano essere la coppia più in voga del momento in Sud ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021) Continua a fa discutere in Argentina e suilache la figlia minore di, avrebbe con Pablo Daniel. Sembrano essere la coppia più in voga del momento in Sud ...

Ultime Notizie dalla rete : Giannina Maradona 'Giannina Maradona, attacchi social per la relazione con Osvaldo' Continua a fa discutere in Argentina e sui social la relazione che la figlia minore di Maradona, Giannina , avrebbe con Pablo Daniel Osvaldo . Sembrano essere la coppia più in voga del momento in Sud America e il loro rapporto si starebbe consolidando sempre di più. In questi giorni ...

Aguero cambia squadra ma non campionato: il Chelsea pronto all'all - in per il Kun 'Ho parlato con Giannina (l'ex compagna di Aguero ndr.) e non gli ho chiesto di Aguero, stasera la ... Sono state queste le parole di Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro a Radio Kiss Kiss. ...

Osvaldo e Giannina Maradona innamorati? In Argentina svelano un indizio sorprendente AreaNapoli.it Manchester City, Aguero vuole restare in Premier: in pole c’è il Chelsea Sembra chiusa la porta serie A per il Kun. Quasi naturale l'accostamento alla Juventus, che fiuta il colpo ma deve guardarsi dalla concorrenza. E mentre c'è chi lo sogna al Napoli (si è parlato di una ...

Osvaldo e Giannina Maradona innamorati? In Argentina svelano un indizio sorprendente La figlia più piccola del Pibe de Oro sarebbe innamorata dell'ex bomber di Roma e Fiorentina, spuntano indizi su Instagram.

