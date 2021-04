Gianni Morandi, la Pasqua in ospedale: «Ustioni sul 15% del corpo» (Di lunedì 5 aprile 2021) Gianni Morandi, su Instagram, ha pubblicato una foto sorridente. «Buona Pasqua», ha scritto, nel suo completo d’ospedale, con un uovo posato sul tavolino accanto al letto. Il viso, aperto come lo è sempre, non ha tradito alcun’avvisaglia della sofferenza provate nelle tre settimane passate, dal giorno in cui, nella sua casa di campagna, è finito in un rogo. «Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda», ha spiegato il cantante al Resto del Carlino, raccontando come «Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori». Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 aprile 2021) Gianni Morandi, su Instagram, ha pubblicato una foto sorridente. «Buona Pasqua», ha scritto, nel suo completo d’ospedale, con un uovo posato sul tavolino accanto al letto. Il viso, aperto come lo è sempre, non ha tradito alcun’avvisaglia della sofferenza provate nelle tre settimane passate, dal giorno in cui, nella sua casa di campagna, è finito in un rogo. «Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda», ha spiegato il cantante al Resto del Carlino, raccontando come «Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori».

