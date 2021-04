Gianni Morandi ancora ricoverato | “Ustioni sul 15% del corpo”

(Di lunedì 5 aprile 2021)all’ospedale Bufalini di Cesenadovrà rimanere nella struttura per almeno altri 10 giorni. Il cantante, che qualche settimana fa è stato vittima di un grave incidente domestico dove ha riportatosoprattutto alle mani, è apparso in più occasioni sui social per rassicurare i fans, ma soprattutto ha rivelato di stare meglio anche se sta affrontando dolorose cure per uscire da questo tragico episodio.Solonotizie2410 giorni di ricovero Intervistato da Il Resto del Carlinoha spiegato le dinamiche dell’incidente, una situazione davvero drammatica e solo oggi si rende conto di quanto è stato ...

"Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal Cielo, ne sono convinto", dice Gianni Morandi, che spiega: . Poi, oh, arrivare qui, dove ci sono otto terapie intensive, con otto ustioni: "Ho avuto ...
Non si è ancora ripreso Gianni Morandi dall'incidente domestico che gli ha procurato diverse ustioni, costringendolo al ricovero in ospedale, dal quale non è ancora stato dimesso dall'11 ...