Genitori vs Influencer | miglior film di Pasqua degli ultimi 4 anni su Sky

Ottimo esordio per Genitori vs Influencer. Il nuovo film Sky Original ha totalizzato su Sky 604 mila spettatori medi (Sky Cinema Uno + Primissime) e quasi 1 milione di contatti. La commedia diretta da Michela Andreozzi,

