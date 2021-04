Gal Gadot mamma tris: «Al lavoro su due, importanti progetti» (Di lunedì 5 aprile 2021) L’annuncio di una terza gravidanza è arrivato su Instagram, dove Gal Gadot si è stretta tra il marito e le figlie, con un pancino in bella vista. «Ci risiamo», ha scritto allora, usando poche parole per comunicare al proprio pubblico la terza maternità. Po’, l’attrice, che nel 2008 ha sposato Yaron Varsano, è tornata a trincerarsi dietro il silenzio di sempre. Nessuna foto, nessun aggiornamento sull’attesa del terzo figlio. Gal Gadot, la Wonder Woman del cinema, ha ripreso ad osservare minuziosamente le proprie regole di privacy. E, al riserbo canonico, ha rinunciato solo la domenica di Pasqua, quando ha voluto postare online una foto di sé. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 aprile 2021) L’annuncio di una terza gravidanza è arrivato su Instagram, dove Gal Gadot si è stretta tra il marito e le figlie, con un pancino in bella vista. «Ci risiamo», ha scritto allora, usando poche parole per comunicare al proprio pubblico la terza maternità. Po’, l’attrice, che nel 2008 ha sposato Yaron Varsano, è tornata a trincerarsi dietro il silenzio di sempre. Nessuna foto, nessun aggiornamento sull’attesa del terzo figlio. Gal Gadot, la Wonder Woman del cinema, ha ripreso ad osservare minuziosamente le proprie regole di privacy. E, al riserbo canonico, ha rinunciato solo la domenica di Pasqua, quando ha voluto postare online una foto di sé.

