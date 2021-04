Futuro Haaland, commissioni e rumors. Raiola risponde: “Fake news viaggiano veloci e lontane…” (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono state ore davvero calde in ottica calciomercato, almeno per quanto riguarda la valanga di notizie che si sono susseguite in merito al Futuro di Erling Haaland, bomber del Borussia Dortmund. Dopo che i media hanno pizzicato suo padre e il suo potente procuratore Mino Raiola insieme, probabilmente per andare a discutere col Barcellona, ecco il colpo da maestro proprio dell'agente. Sui social, un piccolo sfogo, forse solo per creare ulteriore confusione...Raiola e il Futuro di Haaland: "Fake news viaggiano veloci"caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594" Haaland (Getty Images)/caption"Può giocare in qualsiasi squadra", aveva detto Raiola su ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono state ore davvero calde in ottica calciomercato, almeno per quanto riguarda la valanga di notizie che si sono susseguite in merito aldi Erling, bomber del Borussia Dortmund. Dopo che i media hanno pizzicato suo padre e il suo potente procuratore Minoinsieme, probabilmente per andare a discutere col Barcellona, ecco il colpo da maestro proprio dell'agente. Sui social, un piccolo sfogo, forse solo per creare ulteriore confusione...e ildi: ""caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Può giocare in qualsiasi squadra", aveva dettosu ...

