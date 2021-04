Frasi auguri Pasquetta 2021: le frasi più belle da mandare su WhatsApp, Facebook, Telegram o Messenger (Di lunedì 5 aprile 2021) auguri di Pasquetta, le frasi più belle da mandare su WhatsApp, Facebook, Telegram o Messenger. Oggi, Lunedì 05 aprile 2021, è Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo (detto anche Lunedì di Pasqua e, nel calendario liturgico cattolico, lunedì dell’Ottava di Pasqua) e, anche se siamo in zona rossa e non possiamo fare gite e scampagnate, ma possiamo al massimo andare a trovare (in due adulti più i minori di anni 14 in una macchina) i parenti, cerchiamo di festeggiare – a distanza – questa giornata inviando un messaggio che ci faccia sentire vicini anche se lontani. Ecco allora una serie di frasi da inviare ai vostri amici e parenti. Se invece volete ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021)di, lepiùdasu. Oggi, Lunedì 05 aprile, è, o Lunedì dell’Angelo (detto anche Lunedì di Pasqua e, nel calendario liturgico cattolico, lunedì dell’Ottava di Pasqua) e, anche se siamo in zona rossa e non possiamo fare gite e scampagnate, ma possiamo al massimo andare a trovare (in due adulti più i minori di anni 14 in una macchina) i parenti, cerchiamo di festeggiare – a distanza – questa giornata inviando un messaggio che ci faccia sentire vicini anche se lontani. Ecco allora una serie dida inviare ai vostri amici e parenti. Se invece volete ...

