Frane e inondazioni in Indonesia | si aggrava il bilancio

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sale a 75 ildelle vittime causate dallee dagli smottamenti avvenuti nell’isola di Flores, in, e a Timor Est. Vi sono anche alcune decine di dispersi, precisano le autorità locali. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti in diversi quartieri dell’isola di Flores, dove la maggioranza della popolazione è cattolica, poche ore prima dell’inizio delle celebrazioni pasquali. Strade e ponti sono rimasti distrutti e decine di case sono state sommerse dal fango. Sono migliaia gli sfollati in cerca di un rifugio. l fango è caduto dalle colline circostanti su dozzine di case nel villaggio di Lamenele poco dopo la mezzanotte sull’isola di Adonara nella provincia di Nusa Tenggara orientale. I soccorritori hanno recuperato 38 corpi e almeno cinque persone sono rimaste ferite....