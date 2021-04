Frane e inondazioni in Indonesia | 90 morti e decine di dispersi Le immagini

Advertising

Oltre 70 persone sono morte e dozzine sono ancora disperse dopo che inondazioni improvvise e frane hanno colpito l'Indonesia e il vicino Timor Est. Inondazioni e frane mettono in ginocchio l'Indonesia e il vicino Timor Est. Strade e case inondate dal fango. Indonesia, inondazioni e frane: oltre 70 morti e dozzine di dispersi. Frane e inondazioni in Indonesia, 90 morti e decine di dispersi.

In Indonesia è salito ad almeno 90 morti il tragico bilancio delleimprovvise e dalleche da ieri si abbattono nell'isola di Flores e a Timor Est. Decine le persone che risultano ancora disperse, migliaia gli sfollati. Il lavoro delle squadre di ...I drammatici eventi atmosferici di questi giorni non sono nuovi all'Indonesia, dove le piogge stagionali provocano spesso, colpendo milioni di persone che vivono in zone ...Si cercano ancora decine di dispersi in Indonesia dopo le devastanti inondazioni. Almeno 90 i morti. Le immagini ...È salito a 87 il bilancio dei morti provocati dalle inondazioni improvvise e dalle frane che hanno colpito ieri l'Indonesia e Timor Est. Ma... Ketchup-effekt è il termine svedese usato al porto di ...