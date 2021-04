Francia avvia la produzione nazionale di vaccini in subappalto (Di lunedì 5 aprile 2021) Comincia questa settimana in Francia la produzione autonoma di vaccini contro il Covid-19 grazie a diverse fabbriche subappaltatrici. L’obiettivo di questa produzione nazionale è quella che il presidente Emmanuel Macron ha definito “una questione di indipendenza”. In programma la produzione di 250 milioni di dosi entro la fine dell’anno. I primi flaconi ‘made in France’ usciranno dai laboratori della Delpharm, che ha firmato da tempo un contratto con Pfizer e BioNTech. Grazie a un investimento di diversi milioni, finanziato in parte dallo stato, e 5 mesi di preparazione, tutto è pronto. A metà aprile si attiveranno anche Recipharm e la sua fabbrica che ha un accordo con Moderna. Poi, Sanofi che, in attesa di produrre il proprio vaccino, ha firmato una partnership con Janssen. Lo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Comincia questa settimana inlaautonoma dicontro il Covid-19 grazie a diverse fabbriche subappaltatrici. L’obiettivo di questaè quella che il presidente Emmanuel Macron ha definito “una questione di indipendenza”. In programma ladi 250 milioni di dosi entro la fine dell’anno. I primi flaconi ‘made in France’ usciranno dai laboratori della Delpharm, che ha firmato da tempo un contratto con Pfizer e BioNTech. Grazie a un investimento di diversi milioni, finanziato in parte dallo stato, e 5 mesi di preparazione, tutto è pronto. A metà aprile si attiveranno anche Recipharm e la sua fabbrica che ha un accordo con Moderna. Poi, Sanofi che, in attesa di produrre il proprio vaccino, ha firmato una partnership con Janssen. Lo ...

