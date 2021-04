Franceschini abolisce la censura cinematografica (Di lunedì 5 aprile 2021) Una svolta epocale per il mondo dello spettacolo in Italia. E’ stata abolita la censura cinematografica. Il ministro della Cultura Dario Franceschini infatti ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura. Grazie a questo decreto è stato “superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”, ha dichiarato il Ministro. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 aprile 2021) Una svolta epocale per il mondo dello spettacolo in Italia. E’ stata abolita la. Il ministro della Cultura Darioinfatti ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura. Grazie a questo decreto è stato “superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”, ha dichiarato il Ministro.

