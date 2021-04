FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Mille, Holden e Ginevra (Di lunedì 5 aprile 2021) Mille, CANTAUTRICE-PITTRICE DI MONDI PARALLELIMille è il nome d’arte di Elisa Pucci, cantautrice nata nella provincia di Roma. “Donna d’altri tempi e d’altri mondi” si ama definire perché scrive, arrangia, cuce e disegna. “Ho sempre avuto dentro di me una sorta di isola felice – ci racconta – Mi sono ritrovata uno spazio, una valvola di sfogo per la mia creatività. Scrivo canzoni ovunque anche in mezzo alla confusione, cerco di fare quello che mi piace, non mi allineo alla moda del momento”. In effetti i singoli “Animali”, “La vita le cose”, “Quella di Sempre”, “Cucina Tipica Napoletana” e il recente “I Pazzi” delineano una cantautrice-pittrice che con la tavolozza dei colori della musica e la sua voce disegna mondi paralleli. Una laurea in scienze della moda e del costume alle spalle, un progetto parallelo di musica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021), CANTAUTRICE-PITTRICE DI MONDI PARALLELIè il nome d’arte di Elisa Pucci, cantautrice nata nella provincia di Roma. “Donna d’altri tempi e d’altri mondi” si ama definire perché scrive, arrangia, cuce e disegna. “Ho sempre avuto dentro di me una sorta di isola felice – ci racconta – Mi sono ritrovata uno spazio, una valvola di sfogo per la mia creatività. Scrivo canzoni ovunque anche in mezzo alla confusione, cerco di fare quello che mi piace, non mi allineo alla moda del momento”. In effetti i singoli “Animali”, “La vita le cose”, “Quella di Sempre”, “Cucina Tipica Napoletana” e il recente “I Pazzi” delineano una cantautrice-pittrice che con la tavolozza dei colori dellae la sua voce disegna mondi paralleli. Una laurea in scienze della moda e del costume alle spalle, un progetto parallelo di...

