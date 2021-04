FOTO – Osimhen | lo scatto con messaggio su Instagram | “Potresti lottare oggi”

Advertising

CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - SeEarn : FOTO – OSIMHEN: “PUOI LOTTARE OGGI ED ESSER BENEDETTO DOMANI, È COSÌ CHE OPERA DIO!” #Osimhen #messaggio #Pasqua… - NCN_it : FOTO – OSIMHEN: “PUOI LOTTARE OGGI ED ESSER BENEDETTO DOMANI, È COSÌ CHE OPERA DIO!” #Osimhen #messaggio #Pasqua… - infoitsport : Osimhen e l’esilarante balletto con Insigne! | FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Osimhen

100x100 Napoli

Napoli - Victore Lorenzo Insigne esultano sui social . Gol e assist per Lorenzo Insigne, che ha proprio servito a Victorl'assist vincente. Dopo la rete del nigeriano esultanza inedita insieme per i due, conche anche sui social mostra la 'Cruise dance con Lorenzo' . Clicca sulle immagini in allegatoVictorha scritto: 'Potresti lottare oggi e essere benedetto domani, è così che lavora Dio'. mentre Elseid Hysaj ha pubblicato unain compagnia della sua fidanzata e figlio con il ...Victor Osimhen, posta un suo scatto con messaggio su Instagram.Di seguito la foto ed il messaggio dell’attaccante del Napoli: “Potresti lottare oggi e essere benedetto domani, è così che lavora Dio”.Victor Osimhen ha scritto: “Potresti lottare oggi e essere benedetto ... mentre Elseid Hysaj ha pubblicato una foto in compagnia della sua fidanzata e figlio con il messaggio: “Buona Pasqua“. Anche il ...