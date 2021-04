Fortnite firma il nuovo accordo con Bruno Mars

(Di lunedì 5 aprile 2021), uno dei videogiochi più in voga dei giorni nostri, si fonde ancora con il mondo della musica.to ildi collaborazione con, è stata creata la nuova emote che balla sulle note di “Leave the Door Open”.a passo di danza?to undi partnership che vede protagonisti, noto videogame di questi ultimi anni, ecantautore e produttore discografico Statunitense. Diversi sono stati i concerti virtuali in questo periodo. Dj e rapper di fama internazionale del calibro di Steve Aoki, Travis Scott e Deadmau5 hanno avuto collaborazioni con il popolarissimo videogioco. L’...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite firma

eSportsMag

A scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a, progetta di diventare un gamer ... L'autore, storicadella Gazzetta dello Sport , è un collezionista di copie in tutte le lingue ...È successo con, con League of Legends e con Animal Crossing , ma parliamo di un fenomeno ... dovremo anche condividere i nostri dati personali per essere profilati alla perfezione dalla...Fortnite firma un nuovo accordo di partnership con Bruno Mars. Il cantante cede ai personaggi del videogame i suoi passi di danza.Di Dominic Fike, quindi, torna a non esserci traccia, finché non firma con la Columbia Records e ... Il debutto di Dominic Fike su Fortnite A tutto questo, tra l’altro, si aggiunge che Dominic è il ...