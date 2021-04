"Forse già la prossima settimana". Riaperture, pressing furibondo su Draghi: indiscrezioni da fonti di governo, siamo alla svolta? (Di lunedì 5 aprile 2021) Cresce il malumore contro le chiusure imposte da Mario Draghi e dal governo. E ora, al coro di proteste aperto da Matteo Salvini e dalla Lega, si aggiungono anche le Regioni, che chiedono di "valutare le Riaperture dal 20 aprile". Enti locali, insomma, in pressing sul premier: migliorano i dati e ne consegue una logica richiesta, compresa quella di riaprire le palestre. "Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre": questa la sintesi della posizione delle Regioni in vista dell'incontro col premier che si terrà giovedì, incontro che riguarderà anche i fondi del Recovery che finiranno agli Enti locali. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Cresce il malumore contro le chiusure imposte da Marioe dal. E ora, al coro di proteste aperto da Matteo Salvini e dLega, si aggiungono anche le Regioni, che chiedono di "valutare ledal 20 aprile". Enti locali, insomma, insul premier: migliorano i dati e ne consegue una logica richiesta, compresa quella di riaprire le palestre. "Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre": questa la sintesi della posizione delle Regioni in vista dell'incontro col premier che si terrà giovedì, incontro che riguarderà anche i fondi del Recovery che finiranno agli Enti locali. Nel ...

