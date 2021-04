Focolaio nazionale, positivi anche Grifo e Cragno (Di lunedì 5 aprile 2021) Focolaio nazionale, positivi Grifo e Cragno. Tra i contagiati forse anche Sirigu (il Torino non ha ancora confermato il nome). ROMA – Focolaio in nazionale. Dopo il casi di Florenzi, Verratti e Bonucci, sono risultati positivi anche Alessio Cragno del Cagliari e Vincenzo Grifo del Friburgo. Tra i contagiati potrebbe esserci Salvatore Sirigu, ma il Torino non ha confermato il nome. Le due squadre hanno attivato tutti i protocolli di sicurezza e nelle prossime ore i tesserati si sottoporranno a tutti i controlli del caso per verificare altre positività. Entrambi i giocatori sono scesi in campo nell’ultimo turno di campionato con i tamponi negativi. Per questo non ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021). Tra i contagiati forseSirigu (il Torino non ha ancora confermato il nome). ROMA –in. Dopo il casi di Florenzi, Verratti e Bonucci, sono risultatiAlessiodel Cagliari e Vincenzodel Friburgo. Tra i contagiati potrebbe esserci Salvatore Sirigu, ma il Torino non ha confermato il nome. Le due squadre hanno attivato tutti i protocolli di sicurezza e nelle prossime ore i tesserati si sottoporranno a tutti i controlli del caso per verificare altretà. Entrambi i giocatori sono scesi in campo nell’ultimo turno di campionato con i tamponi negativi. Per questo non ...

