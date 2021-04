Focolaio Nazionale, anche Cragno positivo al Covid-19: l’annuncio del Cagliari (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessio Cragno è stato trovato positivo al Covid-19.Guai per il Cagliari che si trova costretto a fare i conti anche con un calciatore contagiato, dopo le sfide di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Si tratta di Alessio Cragno, appena rientrato in Sardegna dopo gli impegni con la Nazionale italiana, dove è scoppiato un vero e proprio Focolaio. A comunicarlo è lo stesso club attraverso una nota ufficiale.Nazionale italiana, nuove positività al Covid-19: salgono a quattro i membri dello staff contagiati"Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessioè stato trovatoal-19.Guai per ilche si trova costretto a fare i conticon un calciatore contagiato, dopo le sfide di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Si tratta di Alessio, appena rientrato in Sardegna dopo gli impegni con laitaliana, dove è scoppiato un vero e proprio. A comunicarlo è lo stesso club attraverso una nota ufficiale.italiana, nuove positività al-19: salgono a quattro i membri dello staff contagiati"IlCalcio comunica la positività al-19 di Alessio: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la...

