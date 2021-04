Florenzi positivo al Covid | salta Bayern - Psg di Champions League

(Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo Marco Verratti , il Paris Saint Germain perde anche Alessandro, che come il compagno è risultatoal tampone. Entrambi la settimana scorsa erano stati impegnati con la Nazionale ...

Florenzi : Sono positivo al Covid. Ora sono in isolamento a casa, sotto controllo medico. - DiMarzio : Cluster Italia: dopo #Florenzi anche #Grifo positivo al Covid-19 - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Alessandro Florenzi positivo al Covid-19: è il terzo caso tra gli Azzurri - rosalinobove : RT @FBiasin: Dopo i 4 componenti dello staff azzurro, #Bonucci, #Verratti e #Florenzi, positivo anche #Grifo. E siamo a 8. - frango0o : RT @sportface2016: +++#Italia, non si ferma il focolaio: Alessandro #Florenzi positivo al #COVID19+++ #Psg -

Parigi, 5 aprile 2021 - Dopo Marco Verratti, il Paris Saint Germain perde anche Alessandro Florenzi, che come il compagno è risultato positivo al tampone. Entrambi la settimana scorsa erano stati impegnati con la Nazionale di Roberto Mancini, salutata però in anticipo, prima cioè della ...
Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore italiano, nel gruppo della Nazionale, è l'ennesimo caso nel cluster azzurro dopo la recente diagnosi di ...