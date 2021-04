Fiorentina, solo Haaland in Europa sta facendo meglio di Vlahovic. Il serbo è il secondo miglior marcatore più giovane in Europa (Di lunedì 5 aprile 2021) Dusan Vlahovic, con la rete segnata contro il Genoa, è salito a quota 13 gol. L’attaccante serbo è il secondo miglior marcatore più giovane nei top 5 campionati europei. solo Haaland è più giovane ed ha segnato di più. Poi il classe 2000 con i suoi 13 gol. Lo riporta Opta. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Dusan, con la rete segnata contro il Genoa, è salito a quota 13 gol. L’attaccanteè ilpiùnei top 5 campionati europei.è piùed ha segnato di più. Poi il classe 2000 con i suoi 13 gol. Lo riporta Opta. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zazoomblog : Fiorentina solo Haaland in Europa sta facendo meglio di Vlahovic. Il serbo è il secondo miglior marcatore più giova… - infoitsport : Non solo la Roma, c’è la fila per Vlahovic. E la Fiorentina… - GIUSPEDU : RT @PianiMino: 2013/2014 Fiorentina 65 2014/2015 Fiorentina 64 2015/2016 Inter 67 2016/2017 Atalanta 72 2017/2018 Inter 72 2018/2019 Inter… - LucaZanotti14 : @Silvia_Mio86 Solo per plusvalenze future . Peccato a me piaceva un sacco alla Fiorentina - PianiMino : 2013/2014 Fiorentina 65 2014/2015 Fiorentina 64 2015/2016 Inter 67 2016/2017 Atalanta 72 2017/2018 Inter 72 2018/20… -