Finisce il sogno degli angeli speciali della danza | «La nostra scuola per disabili rischia di sparire» – L’intervista

(Di lunedì 5 aprile 2021) «Avevamo aperto a settembre 2019, abbiamo lavorato per quattro mesi, poi il Covid, a marzo, ci ha costretti a chiudere. Da quel momento abbiamo continuato a pagare le rate del mutuo, ma adesso i soldi sono praticamente finiti. Questo significa che si fa sempre più vicino il giorno in cui io e mia sorella saremo costrette ad abbassare definitivamente le serrande». A parlare a Open è Martina Di Carlo, 24 anni, insegnante dicaraibica che gestisce, insieme alla sorella Virginia, la Special Angels Dance School a Druento, comune di 8mila abitanti in provincia di Torino. Non unadiqualsiasi: quelle sale ospitavano soprattutto bambini e ragazzi. Dagli autistici ai bambini con problemi psichici e motori passando per gli allievi con sindrome di down. Unadi vita più che una ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Miami Open, finisce il sogno di Sinner: la finale va a Hurkacz - infoitsport : Miami Open, finisce il sogno di Sinner: la finale va a Hurkacz - Adriana11100542 : RT @TennisWorldit: Atp Miami - Il sogno di Sinner finisce in finale. Trionfa Hurkacz - patty75443750 : #SinnerHurkacz si perde si vince a 19 anni Chapeaux per te Jannik alla prossima.. Finisce un sogno - EugenioCardi : RT @LaPresse_news: Miami Open, finisce il sogno di Sinner: la finale va a Hurkacz -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce sogno

in finale ildi Jannik Sinner a Miami: il 19enne tennista altoatesino si è arreso a Hubert Hurkacz per 7 - 6, 6 - 4 nella gara valida per il Miami Open. Il polacco si è imposto in un'ora ...Sfuma ildi Jannik Sinner, il prodigioso 19enne italiano che, dopo essersi qualificato per la prima ... Il titolo del Miami Openin due set nelle tasche di Hubert Hurkzac, 24enne polacco, ...Finisce in finale il sogno di Jannik Sinner a Miami: il 19enne tennista altoatesino si è arreso a Hubert Hurkacz per 7-6, 6-4 nella gara valida per il Miami Open. Il polacco si è imposto in un’ora e 4 ...Il giovane azzurro affronta in Florida l’amico-rivale polacco per il primo grande titolo della carriera: se vince entra nei top 15 della classifica mondiale, se perde diventa comunque un top 25 ...