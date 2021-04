Fine della censura di Stato ma al cinema resta l’autocensura

(Di martedì 6 aprile 2021) L’ultimo caso didi un’operatografica in Italia risale appena al 2012, quando la Commissione di revisionetografica ha negato il rilascio del nulla osta per l’horror indipendente Morituris di Raffaele Picchio – «per motivi di offesa al buon costume», e perché «la Commissione ritiene la pellicola un saggio di perversività e sadismo gratuiti» – mentre nel 1998 era stata la volta dello «scandalo» di Totò che visse due volte di Ciprì e Maresco. Da ieri, annuncia Franceschini, questo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

amnestyitalia : Il 1° febbraio l’esercito di #Myanmar ha preso il potere con un colpo di stato. Ogni giorno di più, si registra un… - goggiasofia : Il mandorlo è una pianta che fiorisce e annuncia la primavera quando ancora , alla fine della inverno, tutti gli al… - pierofassino : Con le 6 persone uccise nel fine settimana, sono salite a 564 le vittime della repressione in #Myanmar. 47 i bambin… - unluckysince97 : Fariba mi fa lacrimare, ha mangiato solo venerdì ed è pronta a ripeterlo da qui alla fine della puntata ?????? #isola #tommasozorzi #faribona - arghail2 : @myrtamerlino @AugustoMinzolin @dariogalli5 @micheleemiliano @DAVIDPARENZO @DSantanche @DeMasiD_ @matteorenzi Sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine della

Il Manifesto

Magari già amaggio per poi essere pienamente operativi a giugno', spiega Laura Gazzolo, ... Senza fughe in avanti che non tengano contopandemia ma, al contempo, con attenzione a non perdere ...A Sestri Levante , sabato, festa fuorilegge in zona Mandrella : la pattuglia seralepolizia locale ha messoa un assembramento organizzato da alcuni giovanissimi, tutti sanzionati. Nel ...Decide un calcio di rigore trasformato da Massimo Coda (sempre più capocannoniere del campionato) al 30' della ripresa. Penalty arrivato nel ... Tre punti fondamentali, a sei giornate dalla fine, ...Erano le 7,30 di ieri mattina quando un forte boato ha scosso il reparto di CCO/2 (colata continua dell’Acciaieria 2) del siderurgico AcerlorMittal Italia di Taranto, a cui è seguito un incendio spent ...