Fiamme in montagna, donna si fa male durante fuga (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tentativo di allontanarsi velocemente da un incendio divampato tra le montagne di Tramonti (Salerno), una 50enne si è infortunata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi, già attivati per sedare il rogo, hanno inviato l’elicottero Drago 61 con elisoccorritori a bordo che hanno recuperato l’escursionista. La donna è stata trasportata fino al posto medico più vicino ed è stata, poi, soccorsa da un’autoambulanza che stazionava al cimitero di Tramonti. Contestualmente sono proseguite le operazioni di spegnimento delle Fiamme. L’allarme era scattato intorno alle 12.35 per un incendio sviluppatosi a ridosso dell’area antropizzata nella località Paterno Sant’Arcangelo nel comune di Tramonti. Il comando provinciale ha, quindi, inviato le squadre terresti del distaccamento di Maiori (Salerno) e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tentativo di allontanarsi velocemente da un incendio divampato tra le montagne di Tramonti (Salerno), una 50enne si è infortunata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi, già attivati per sedare il rogo, hanno inviato l’elicottero Drago 61 con elisoccorritori a bordo che hanno recuperato l’escursionista. Laè stata trasportata fino al posto medico più vicino ed è stata, poi, soccorsa da un’autoambulanza che stazionava al cimitero di Tramonti. Contestualmente sono proseguite le operazioni di spegnimento delle. L’allarme era scattato intorno alle 12.35 per un incendio sviluppatosi a ridosso dell’area antropizzata nella località Paterno Sant’Arcangelo nel comune di Tramonti. Il comando provinciale ha, quindi, inviato le squadre terresti del distaccamento di Maiori (Salerno) e ...

Advertising

anteprima24 : ** Fiamme in montagna, donna si fa male durante fuga ** - LuinoNotizie : In fiamme un versante di montagna a #Marchirolo, sul posto l'elicottero - cesarebrogi1 : Fiamme alla chiesa di Corleone, il vescovo alla riunione in Vaticano per la scomunica dei mafiosi… - luvina66 : RT @alevalsecchi: 'La tormenta' di Anne Holt edito da Einaudi Selma Falck si risveglia in un incubo. È nuda, intrappolata in una capanna in… - alevalsecchi : 'La tormenta' di Anne Holt edito da Einaudi Selma Falck si risveglia in un incubo. È nuda, intrappolata in una capa… -