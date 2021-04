Federica Panicucci promossa | cosa succederà alla D’Urso?

(Di lunedì 5 aprile 2021) E’ stato recentemente annunciato che ‘Mattino 5’ durerà fino a giugno 2021. Che ne sarà invece del programma della? Il noto talk show die Francesco Vecchi ha infatti avuto quest’anno un enorme successo. Per questo, il palinsesto Mediaset ha deciso di allungare le sue puntate e di terminarle dunque nel mese di giugno. L’ultimo episodio del programma andrà dunque in onda il 25 giugno 2021. Insomma, la rete Mediaset avrebbe dunque pensato di conformarsi alle decisioni della Rai, che trasmetterà le sue più importanti programmazioni per tutto il mese di giugno. L’ufficialità per ‘Mattino 5‘ è arrivata, maa ‘Pomeriggio Cinque‘ di Barbara? Barbaraci sarà fino a giugno? Recentemente, c’è stato un ...

