Fake news, la protesta italiana anti Covid diventa virale: ma risale al 2013 (Di lunedì 5 aprile 2021) E' diventato virale un video in cui i poliziotti brasiliani si schierano dalla parte delle proteste anti-Covid. Ma è una Fake news. Il Brasile è uno dei paesi più colpiti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

