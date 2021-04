Fai il vaccino e poi stai male? Ecco tutto quello che devi fare (Di lunedì 5 aprile 2021) Federico Giuliani Le reazioni avverse apparse in seguito alla somministrazione di un vaccino possono essere segnalate alle autorità preposte anche dai cittadini Reazioni avverse del vaccino, sintomi inaspettati, effetti collaterali. Adesso che la campagna di vaccinazione sta per entrare nel vivo, è molto importante controllare il percorso di ogni singola somministrazione. Problemi inaspettati Anche se stiamo parlando di un'eventualità piuttosto rara, è possibile che alcuni pazienti appena vaccinati possano incorrere in problemi di salute inaspettati. In tal caso, è però importante stabilire una chiara relazione causale tra il problema accorso e l'eventuale vaccinazione. Senza un chiaro nesso di causa-effetto è altrimenti impossibile accusare il vaccino x o y di qualsivoglia controindicazione. video 1936286 Da questo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Federico Giuliani Le reazioni avverse apparse in seguito alla somministrazione di unpossono essere segnalate alle autorità preposte anche dai cittadini Reazioni avverse del, sintomi inaspettati, effetti collaterali. Adesso che la campagna di vaccinazione sta per entrare nel vivo, è molto importante controllare il percorso di ogni singola somministrazione. Problemi inaspettati Anche se stiamo parlando di un'eventualità piuttosto rara, è possibile che alcuni pazienti appena vaccinati possano incorrere in problemi di salute inaspettati. In tal caso, è però importante stabilire una chiara relazione causale tra il problema accorso e l'eventuale vaccinazione. Senza un chiaro nesso di causa-effetto è altrimenti impossibile accusare ilx o y di qualsivoglia controindicazione. video 1936286 Da questo ...

Advertising

mattino5 : 'Non mi fai vaccinare, non mi fai acquistare il vaccino come privato, non mi fai andare nella seconda casa pero mi… - acero_nero : @Sabina_1972 Ecco, mi fai tu il vaccino ?? - laltraguanciama : RT @doluccia16: Come fai a dire che se muoiono poche persone con il vaccino, ci può stare? ?? E se fossi morto tu o un tuo familiare, avrest… - CiroLabriola : @valy_s @robersperanza E tu cossa Fai PER SALVRTI IL CULO?? IL VACCINO È LA VITAAAA. Ma questo è difficile da capi… - konayuki_7 : Mia madre immediatamente 'no no tu marti il vaccino astrazeneca non lo fai.' Grazie rai per i danni che fai -