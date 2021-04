Fabrizio Lucci | chi è il direttore della fotografia e fidanzato di Vittoria Puccini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021)che ha lavorato in numerose produzioni televisive e cinematografiche come “Immaturi” e “Don Matteo” è il compagno di, attrice che vedremo stasera nei panni di Arianna Comani protagonistaserie tv “La Fuggitiva” in onda su Raiuno a partire dalle 21:30 Nato nel 1961 a Roma, è attivo nel settore da oltre 25 anni. Il suo primo lavoro è “Dio Vede E Provvede” serie tv del 1996, con protagoniste Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti. Grande amico di Paolo Genovese, collabora con il cineasta romano dal 2011 anno nel quale usciva nelle sale “Immaturi”, curando laanche delle pellicole successive. Per “The Place” ottiene nel 2018 la nomination ai “David Di ...