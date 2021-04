F1 | Toto Wolff | “Non sopporto la disonestà nel Circus | ci sono azioni chiare contro la Mercedes”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Laè uscita con il sorriso dal primo GP del Mondiale 2021 di F1. Nonostante alcune problematiche che si erano evidenziate nel corso dei test, a Sakhir, Lewis Hamilton è stato abilissimo a massimizzare il pacchetto a disposizione e a imporsi davanti un combattivo Max Verstappen (Red Bull), che ha cercato in ogni maniera di imporsi. Tuttavia, oltre alla soddisfazione di aver ottenuto un successo, c’è anche un po’ di amarezza rispetto alle decisioni prese dal punto di vista regolamentare da parte della Federazione Internazionale dell’Automobile. Come dichiarato da Hamilton, le modifiche attuate sulle monoposto, piuttosto che essere in funzione della sicurezza,dettate dalla volontà di porre un freno all’egemonia delle Frecce Nere. Da questo punto di vista il Team Principal della...

è davvero il manager dell'ultimo decennio di corse in Formula 1. Il suo percorso verso il controllo delle fortune del team Mercedes, l'unico in grado di vincere titoli mondiali dal 2014 al ...Negli ultimi 10 anni la Formula 1 è cambiata ene ha seguito tutte le rivoluzioni, riuscendo addirittura a incanalare l'intero movimento su un binario a lui congeniale, favorendo il ciclo di vittorie della Mercedes . Nel corso di questo ...La Mercedes è uscita con il sorriso dal primo GP del Mondiale 2021 di F1. Nonostante alcune problematiche che si erano evidenziate nel corso dei test, a Sakhir, Lewis Hamilton è stato abilissimo a mas ...Da questo punto di vista il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha chiarito il proprio punto di vista, come riportato da The-race.com: “Non sopporto la disonestà in F1 perché la considero ...