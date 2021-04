F1, Stefano Domenicali: “Il nostro obiettivo è portare a termine i 23 GP previsti” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Mondiale di F1 ha iniziato il suo darsi a Sakhir, in Bahrain, il 28 marzo in una stagione che sarà ricca di gare: ben 23 gli appuntamenti previsti. Un progetto ambizioso quello del Circus delle quattro-ruote, tenendo conto delle difficoltà legate al contesto pandemico che tutti stiamo vivendo. Tuttavia, una delle sfide dell’attuale gestione di Stefano Domenicali è proprio quella di portare a termine l’annata in maniera regolare e senza cambiamenti di sorta: “L’obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi“, le parole di Domenicali ai microfoni di Radio Anch’io lo sport (riportate dall’Ansa). Il n.1 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Mondiale di F1 ha iniziato il suo darsi a Sakhir, in Bahrain, il 28 marzo in una stagione che sarà ricca di gare: ben 23 gli appuntamenti. Un progetto ambizioso quello del Circus delle quattro-ruote, tenendo conto delle difficoltà legate al contesto pandemico che tutti stiamo vivendo. Tuttavia, una delle sfide dell’attuale gestione diè proprio quella dil’annata in maniera regolare e senza cambiamenti di sorta: “L’è dila stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi“, le parole diai microfoni di Radio Anch’io lo sport (riportate dall’Ansa). Il n.1 ...

Advertising

OA_Sport : #F1 L'obiettivo del Circus è quello di completare il programma delle gare: Domenicali vuol vincere la sfida più imp… - autorace_f1 : Stefano Domenicali: African GP discussions 'under way' - - automotorinews : ??? 'È importante correre in tutto il mondo' ??? GP di Sudafrica e non solo, il presidente della #F1 Stefano Domenic… - RobertoSignore7 : @SimonettaColt4 @Gio15474822 @welikeduel @CelenzaFabio Ironia? Quella che fa sembrare i guitti dei Woody Allen? Il… - sportal_it : F1, Stefano Domenicali preannuncia un Gran Premio in Africa -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Domenicali F1: Domenicali, obiettivo portare a termine stagione 23 Gp Parola dell'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo sport. "Credo di aver visto una Ferrari molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Mercedes e ...

F1: Domenicali, puntiamo a gara sprint per Gp Silverstone "Stiamo definendo gli ultimi dettagli, l'obiettivo è quello di chiudere per il Gran Premio di Imola". L'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo sport parla del lancio e della sperimentazione di una mini gara al sabato per definire la griglia vera e propria. "Vorremmo un week end molto più ...

Stefano Domenicali e la Formula Uno che verrà: "voglio una piattaforma forte, stabile, ecosostenibile" - Sportmediaset Sport Mediaset F1, Stefano Domenicali: “Il nostro obiettivo è portare a termine 23 GP” Il Mondiale di F1 ha iniziato il suo darsi a Sakhir, in Bahrain, il 28 marzo in una stagione che sarà ricca di gare: ben 23 gli appuntamenti previsti. Un progetto ambizioso quello del Circus delle qua ...

F1: Domenicali, puntiamo a gara sprint per Gp Silverstone L'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo sport parla del lancio e della sperimentazione di una mini gara al sabato per definire la griglia vera e propria.

Parola dell'ad e presidente della Formula 1,ai microfoni di Radio Anch'io lo sport. "Credo di aver visto una Ferrari molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Mercedes e ..."Stiamo definendo gli ultimi dettagli, l'obiettivo è quello di chiudere per il Gran Premio di Imola". L'ad e presidente della Formula 1,ai microfoni di Radio Anch'io lo sport parla del lancio e della sperimentazione di una mini gara al sabato per definire la griglia vera e propria. "Vorremmo un week end molto più ...Il Mondiale di F1 ha iniziato il suo darsi a Sakhir, in Bahrain, il 28 marzo in una stagione che sarà ricca di gare: ben 23 gli appuntamenti previsti. Un progetto ambizioso quello del Circus delle qua ...L'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo sport parla del lancio e della sperimentazione di una mini gara al sabato per definire la griglia vera e propria.