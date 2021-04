Ex Milan, Andre Silva schianta il Borussia Dortmund | VIDEO (Di lunedì 5 aprile 2021) Andre Silva, ex attaccante del Milan, continua a fare benissimo contro l'Eintracht Francoforte: il suo gol con il Borussia Dortmund Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021), ex attaccante del, continua a fare benissimo contro l'Eintracht Francoforte: il suo gol con il

Advertising

Dalla_SerieA : André Silva, l’ex Milan che trascina l’Eintracht in Champions - - ilcirotano : Milan, ricordi André Silva? Vola in Champions, fa un gol ogni 97’ e mette sotto Haaland - - NandoPiscopo1 : @Zorochan_1 @dello__98 @Changulan_ @Tru_Visioner @davideazzali Stiamo già costruendo il suo Milan 21/22 Suso/calha/x Andrè Silva ?? - Alemilanista86 : Ma cosa c'entra era acerbo da noi e il Milan non poteva aspettarlo. Grande André grandissimo giocatore ma giocare n… - Changulan_ : @DavidBasco86 @dello__98 @salda__ @elliott_il -André Silva è alto, spesso il doppio di Leao è un carrarmato, eppure… -