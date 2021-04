Evade dai domiciliari e minaccia la famiglia dell'ex compagna con una pistola, arrestato (Di lunedì 5 aprile 2021) Era evaso dai domiciliari e, dopo aver percorso pochi chilometri, ha fatto irruzione nella casa della famiglia della ex compagna , dove con una pistola ha tenuto sotto scacco i genitori e la nonna ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) Era evaso daie, dopo aver percorso pochi chilometri, ha fatto irruzione nella casaa ex, dove con unaha tenuto sotto scacco i genitori e la nonna ...

Advertising

frain_rx : @Rolaphax @ElisabettaGall7 @Marco_Barlaam Grazie per supportare la mia tesi. La quantificazione dell’evasione è cos… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Evade dai domiciliari e minaccia la famiglia della ex compagna: arrestato nel Pavese - SkyTG24 : Evade dai domiciliari e minaccia la famiglia della ex compagna: arrestato nel Pavese - Unonessunoa : @Mau_Zaccaria @Dextrjx @giofra0027 @TurritaItalia @repubblica Dimostrami quello che dici con dati.Fammi vedere qual… - Mau_Zaccaria : @Unonessunoa @Dextrjx @giofra0027 @TurritaItalia @repubblica possono toccare, altrimenti saremmo dei razzisti. Per… -