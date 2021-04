Estate 2021, in alcune regioni c’è già il sold out. Ecco dove (Di lunedì 5 aprile 2021) Estate 2021: nonostante l’emergenza Covid e le restrizioni in atto, si pensa alle prossime vacanze. In alcune regioni è boom di prenotazioni L’emergenza Coronavirus non ferma la voglia di mare e vacanze per gli italiani. Che pur in un momento critico non perdono di vista la bella stagione. Con le ferie che sembrano davvero irrinunciabili L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 5 aprile 2021): nonostante l’emergenza Covid e le restrizioni in atto, si pensa alle prossime vacanze. Inè boom di prenotazioni L’emergenza Coronavirus non ferma la voglia di mare e vacanze per gli italiani. Che pur in un momento critico non perdono di vista la bella stagione. Con le ferie che sembrano davvero irrinunciabili L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Corriere : Estate, boom di prenotazioni di case e ville in Italia: guida all’affitto sicuro (nonos... - repubblica : Turismo, sarà un'estate 'holidayworking': tre settimane in media, un po' al lavoro e un po' in vacanza - vogue_italia : Lo stile romantico, aggiornato agli anni 20 (secondo Valentino) ?? - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Estate, boom di prenotazioni di case e ville in Italia: guida all’affitto sicuro (nonos... - Corriere : Estate, boom di prenotazioni di case in Italia: guida all’affitto sicuro (nonostante il Covid) -