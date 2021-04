Estate 2021, boom di prenotazioni di case e ville in Italia: guida all’affitto sicuro (nonostante il Covid) (Di lunedì 5 aprile 2021) Un connazionale su due ha già fatto ricerche o pianificato le vacanze estive. Come evitare di perdere la caparra in caso di malattia o zone rosse Leggi su corriere (Di lunedì 5 aprile 2021) Un connazionale su due ha già fatto ricerche o pianificato le vacanze estive. Come evitare di perdere la caparra in caso di malattia o zone rosse

Advertising

Corriere : Estate, boom di prenotazioni di case e ville in Italia: guida all’affitto sicuro (nonos... - repubblica : Turismo, sarà un'estate 'holidayworking': tre settimane in media, un po' al lavoro e un po' in vacanza - vogue_italia : Lo stile romantico, aggiornato agli anni 20 (secondo Valentino) ?? - anucara : Oggi alle 10 a #Tg2Italia parleremo delle vacanze di Pasqua in sordina e dell’estate lontana. Imprenditori e lavor… - infoitinterno : Vacanze estate 2021, dal mare alla montagna: le scelte degli italiani regione per regione -