Episodio razzista in Spagna | Marca apre così | “Sconfitta di tutti | Diakhaby non sei solo”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il quotidiano spagnolodedica la prima pagina interamente all’di razzismo successo ieri durante Cadice-Valencia. “di, tu non sei” si legge in grande, poi “intollerabilenel calcio spagnolo.se ne va dal campo dopo aver accusato Cala di insulti razzisti“. C’èun’immagine, quela diseduto in tribuna dopo aver rifiutato di riscendere in campo e lo sfondo è tutto nero. Scelta inequivocabile di. Foto:L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.