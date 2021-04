Empoli-Chievo sarà il caso “Lazio-Torino” della Serie B: la ricostruzione (Di lunedì 5 aprile 2021) Anche la Serie B si appresta a vivere il suo caso “Lazio-Torino”. Questo pomeriggio alle 15:00 si dovrebbe giocare Empoli-Chievo Anche la Serie B si appresta a vivere il suo caso “Lazio-Torino”. Questo pomeriggio alle 15:00 si dovrebbe giocare Empoli-Chievo ma la squadra toscana è bloccata in isolamento su ordine dell’ASL. La Lega B, però, non ha rinviato ufficialmente la sfida in quanto l’Empoli ha già usufruito del suo jolly chiedendo ed ottenendo il rinvio della sfida con la Cremonese. Il Chievo, quindi, questo pomeriggio si presenterà regolarmente al Castellani insieme all’arbitro Orsato il quale, dopo 45 minuti dal virtuale calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Anche laB si appresta a vivere il suo”. Questo pomeriggio alle 15:00 si dovrebbe giocareAnche laB si appresta a vivere il suo”. Questo pomeriggio alle 15:00 si dovrebbe giocarema la squadra toscana è bloccata in isolamento su ordine dell’ASL. La Lega B, però, non ha rinviato ufficialmente la sfida in quanto l’ha già usufruito del suo jolly chiedendo ed ottenendo il rinviosfida con la Cremonese. Il, quindi, questo pomeriggio si presenterà regolarmente al Castellani insieme all’arbitro Orsato il quale, dopo 45 minuti dal virtuale calcio ...

