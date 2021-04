Emma Benini ne “La fuggitiva” | «Il mio un personaggio chiave | mi sono divertita molto»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) Questa sera, lunedì 5 aprile 2021, andrà in onda la prima delle quattro puntate de “La”, serie tv diretta da Carlo Carlei che vede Vittoria Puccini, candidata ai David di Donatello per il film “18 regali”, nei panni di Arianna, una donna con un passato misterioso alle spalle, accusata dell’omicidio del marito. Coprodotto da Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, l’action-thriller al femminile presenta nel cast Eugenio Mastrandrea, Pina Turco, Sergio Romano, Giovannino Esposito, Maurizio Marchetti ed. Noi di “UrbanPost” abbiamo raggiunto telefonicamente per un’intervista proprio quest’ultima. La giovane attrice cervese ci ha svelato qualcosa in più di questa nuova fiction d’azione, scritta dallo stesso regista assieme a Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. leggi anche ...