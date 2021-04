Emilia-Romagna, un pacco con scritto “frode Covid” consegnato al governatore Bonaccini. Allertati i carabinieri, sicurezza rafforzata (Di lunedì 5 aprile 2021) sicurezza rafforzata per il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha ricevuto un pacco sospetto con su scritto “frode Covid“. Nel primo pomeriggio di oggi due uomini hanno suonato nel Modenese all’abitazione del governatore consegnandogli un pacco di cartone e, dicendogli, fra le altre cose, che gli ospedali sarebbero vuoti e che così si toglie lavoro alle persone. Bonaccini ha immediatamente allertato i carabinieri, lasciando su loro consiglio il pacco fuori casa. I militari hanno avuto modo di verificare come il contenuto non fosse pericoloso: cartacce e pannolini sporchi. Sono state adottate misure per rafforzare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)per il presidente dell’, Stefano, che ha ricevuto unsospetto con su“. Nel primo pomeriggio di oggi due uomini hanno suonato nel Modenese all’abitazione delconsegnandogli undi cartone e, dicendogli, fra le altre cose, che gli ospedali sarebbero vuoti e che così si toglie lavoro alle persone.ha immediatamente allertato i, lasciando su loro consiglio ilfuori casa. I militari hanno avuto modo di verificare come il contenuto non fosse pericoloso: cartacce e pannolini sporchi. Sono state adottate misure per rafforzare la ...

