Elezioni Roma 2021: Calenda lontano dalla coalizione di centrosinistra (Di lunedì 5 aprile 2021) Carlo Calenda appare sempre più lontano dalla coalizione di centrosinistra. Il leader di Azione infatti non ha alcuna intenzione di fare passi indietro e di rinunciare alla corsa per diventare il nuovo sindaco di Roma. Il politico si è candidato in maniera ufficiale a ottobre 2020 e la sua posizione pare davvero irremovibile. La sua candidatura senza l'appoggio del centrosinistra sta suscitando grandi problemi in quanto Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, vorrebbe fare le primarie per decidere un unico candidato per le Elezioni di Roma 2021.

