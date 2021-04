Egitto, Zaki, oggi nuova udienza su istanza scarcerazione (Di lunedì 5 aprile 2021) E' prevista oggi, 5 aprile, una nuova udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno nella prigione di Tora. C'è attesa per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) E' prevista, 5 aprile, unaper il rinnovo della detenzione di Patrick, lo studente dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno nella prigione di Tora. C'è attesa per ...

fattoquotidiano : Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, nuova mozione del M5s: “Non basta, serve negoziato Italia-Egitto e il sostegn… - marcodimaio : Ho firmato la petizione popolare per conferire la cittadinanza italiana a #PatrickZaki, studente dell’Università di… - apavo75 : RT @JaponicaIrai: Glielo chiediamo se si è incatenato davanti al Parlamento per la vendita di armi, da parte dell'Italia, all'Egitto di Reg… - VittorioRibeiro : @espressonline Zaki è un cittadino Egiziano arrestato in Egitto, perché dovremmo andare ad interferire con quel pae… - JaponicaIrai : Glielo chiediamo se si è incatenato davanti al Parlamento per la vendita di armi, da parte dell'Italia, all'Egitto… -

Martedì 6 aprile in Consiglio Comunale la proposta di cittadinanza onoraria a Patrick Zaki ...6 aprile si riunirà per votare l'attribuzione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna da oltre un anno sottoposto a carcerazione preventiva in Egitto. La ...

Patrick Zaki: in Consiglio Comunale a Rimini la proposta di cittadinanza onoraria In una seduta solenne il Consiglio Comunale di Rimini martedì 6 aprile si riunirà per votare l’attribuzione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell ... a carcerazione preventiva ...

