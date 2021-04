(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Siamopreoccupati per l’esito dell’udienza di oggi e ancora di più per le parole dell’avvocato di Patrick che ha descritto come ‘pessimo’ lo stato di salute psicologico di. E questo non può che confermare quanto sia urgente un intervento che porti fuori Patrick da quella prigione. Sembra unche non finisce mai, riuscire a portare fuori”. Lo ha detto all’Adnkronos Riccardo, Presidente diInternational dopo l’udienza inper PAtrick, ancora una volta rinviata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Egitto: Noury (Amnesty), 'preoccupati Zaki che sta molto male, calvario continua'... -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Noury

Metro

"Come sempre le sensazioni nel giorno dell'udienza sono contrastati - fa sapere Riccardo, ... Inoltre la decisione di quest'ultima udienza, come spesso accade in, non sarà in contemporanea ......stato arrestato in circostanze controverse il 7 febbraio scorso e la custodia cautelare in... Riccardo, portavoce di Amnesty International Italia, si è detto 'molto preoccupato per quanto ...Sembra un calvario che non finisce mai, riuscire a portare fuori Zaki". Lo ha detto all'Adnkronos Riccardo Noury, Presidente di Amnesty International dopo l'udienza in Egitto per PAtrick Zaki, ancora ...Per il giovane la custodia cautelare in Egitto può durare due anni ... avvocato di Zaki sullo stato di salute psicologica di Patrick - ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International ...