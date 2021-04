Egitto | Fiano Pd | ‘Italia ha obbligo di fare sentire propria voce’

(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Oggi nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki. Non molliamo! l’Italia ha l’dilavoce, diamo la cittadinanza italiana a Zaki”. Lo scrive su Twitter Emanuelesu Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

