"Ecco a chi potremmo vietarlo". Sileri estremo su AstraZeneca: che cosa sta succedendo, davvero? (Di lunedì 5 aprile 2021) Siamo a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 anche il giorno di Pasqua, a condurre ovviamente Mara Venier. Anche nel giorno di festa, il primo segmento di trasmissione è tutto dedicato al coronavirus e al vaccino. Nella platea di esperti Ecco anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario M5s alla Salute, che dice la sua sulla sospensione di AstraZeneca in Olanda e Germani, nonostante il blocco e successivo via libero di Ema per l'Europa e Aifa per l'Italia per i caso sospetto di trombosi segnalati dopo la somministazione. Casi per i quali non è stato stabilito alcun nesso causale. Dunque, Sileri ragiona: "Ci sono stati 62 casi di trombosi in tutto il mondo, di cui 44 in Europa occidentale: non possiamo essere sicuri che la causa sia il vaccino ma non lo possiamo neanche escludere", ammette. E ancora: "Serve una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Siamo a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 anche il giorno di Pasqua, a condurre ovviamente Mara Venier. Anche nel giorno di festa, il primo segmento di trasmissione è tutto dedicato al coronavirus e al vaccino. Nella platea di espertianche Pierpaolo, sottosegretario M5s alla Salute, che dice la sua sulla sospensione diin Olanda e Germani, nonostante il blocco e successivo via libero di Ema per l'Europa e Aifa per l'Italia per i caso sospetto di trombosi segnalati dopo la somministazione. Casi per i quali non è stato stabilito alcun nesso causale. Dunque,ragiona: "Ci sono stati 62 casi di trombosi in tutto il mondo, di cui 44 in Europa occidentale: non possiamo essere sicuri che la causa sia il vaccino ma non lo possiamo neanche escludere", ammette. E ancora: "Serve una ...

Advertising

Pontifex_it : Ecco il terzo annuncio di #Pasqua: Gesù, il Risorto, ci ama senza confini e visita ogni nostra situazione di vita.… - Linkiesta : Ecco il video con il dibattito dei riformisti e dei liberali. Per chi non l’avesse visto in diretta, ecco l’incont… - LaStampa : Covid, in Italia oltre 11 milioni di vaccinazioni. Ecco chi sono le persone che già immunizzate - Maryyyy53845168 : RT @_ridarella_: Ecco a chi è dedicata in realtà mi manchi di Aka #Amici20 - _chiaraoscura : @Phiodem Ecco diamo credito a chi se lo merita -