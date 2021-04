E’ sempre mezzogiorno in onda più del previsto ma quale sarà il futuro di Antonella Clerici

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 aprile 2021)ha portato in alto E’, il programma che ha sostituito La prova del cuoco è andato anche oltre le aspettative, la formula è vincente e merita senza dubbio la secedizione. Ma fino a quando andrà inquesta stagione di E’? Anche quest’anno i programmi del daytime vanno oltre le settimane previste, ben quattro settimane in più, non si chiude come di consueto a fine maggio ma ancora una volta a fine giugno. Il 28 giugno inizierà poi il palinsesto estivo. Prolungamento che riguarda un po’ tutte le trasmissioni maconquista spazio più di tutti. Ovviamente non è l’unica artefice di tanto successo ma senza dubbio l’idea è sua. Lo stop di un anno ...