Dubai | il video delle donne nude sul balcone di un grattacielo diventa virale | scattano gli arresti per “dissolutezza”

MediasetTgcom24 : Dubai, modelle nude sul balcone postano video sui social (che diventa virale): arrestate #dubai… - xenonian1 : RT @giovann58134961: @vincenz94704898 @eretico_l @_Velies_ @PaolaSimonin @enkidC @SmitArianna @carolarosato @sedicizero @biif @ilbuonpaztor… - annamariamoscar : Dubai, modelle nude sul balcone postano video sui social (che diventa virale): arrestate - Tgcom24 - LorenzoAriozzi : Dubai, modelle nude sul balcone postano il video sui social. Da sotto si sentiva qualcuno fare Catcalling: “Shish,… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Dubai: posano nude su un balcone, #arresti per #dissolutezza ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai video

MODELLE NUDE SU UN BALCONE AUna decina di modelle hanno posato completamente nude sul balcone di un grattacielo di. Sono state filmate in unche in breve tempo è diventato virale sul web, ma ha fatto anche scattare una serie di arresti. IL FILMATO GIRATO IN PIENO GIORNO Il filmato è stato girato sabato ...Una decina di modelle che posano completamente nude sul balcone di un grattacielo disono state filmate in unche in breve tempo ha fatto il giro del mondo sul web, e ha fatto anche scattare una serie di arresti . Il filmato è stato girato sabato in pieno giorno, e ...Circola un video sul web che ritrae una decina di donne completamente nude su un balcone di un grattacielo in pieno giorno. Il fatto è avvenuto Dubai nell’elegante quartiere di Marina, e il filmato ri ...In molti parlano di una trovata pubblicitaria. Certo è che le foto e i video della 'bravata' sono ovviamente finiti sui social per poi arrivare alle forze dell'ordine. In un tweet la polizia di Dubai ...