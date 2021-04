Droga | Brunetta | ‘solidarietà all’amico Gasparri’

(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – SolidarietàMaurizio Gasparri, vittima di chi, come il giornalista Antonello Piroso, invoca pulizia etnica contro chi rivendica libertà di opinione e di pensiero su tematiche socialmente sensibili, come la legalizzazione delle droghe leggere. Viva l’informazione libera, purché venga sempre tutelata la democrazia, contro ogni tipo di censura e di pensiero unico”. Lo sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il "tutti dentro" potrebbe arrivare grazie ai "concorsi veloci" di: a contare saranno ... FI: "Così il governo cade" Rissa in maggioranza per la delega sulla droga affidata alla ministra M5S ... Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Solidarietà all'amico Maurizio Gasparri, vittima di chi, come il giornalista Antonello Piroso, invoca pulizia etnica ...