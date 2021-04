Dopo Pasqua Lombardia ancora in zona rossa | cosa sarà possibile fare

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 aprile 2021)ladisposta per il week end lungo di, l’Italia torna a essere divisa tra il rosso e l’arancione. E in attesa del prossimo monitoraggio e dell’eventuale verifica a metà aprile, che valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo, ecco le misure previste nelle prossime ore a seconda dei territori. La nostra regione, la, èincon le misure di contenimento più rigide e dove è consentito spostarsi soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità e non è concesso andare a trovare parenti o amici. E’ invece sempresvolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in ...