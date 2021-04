Donne nella storia. Le scienziate illustratrici di piante (Di lunedì 5 aprile 2021) Chi non conosce Beatrix Potter (1866-1943), creatrice di Peter Coniglio? Grazie al cucciolo combinaguai e ad altri racconti illustrati, la scrittrice inglese ha venduto oltre 100 milioni di copie. Pochi ricordano, però, che Potter è stata anche una scienziata. Nel 1897, quando aveva 31 anni, ultimò una ricerca su alcuni funghi, che venne giudicata degna di essere presentata alla prestigiosa Linnean Society, istituzione scientifica tuttora esistente. Peccato, però, che di questo compito fu incaricato uno zio: come donna, Beatrix non aveva il diritto di presenziare. Beatrix Potter (1866 – 1943), autrice inglese e illustratrice, ritratta nel 1892 a Birnam in Scozia. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) La scienza? Una materia da uomini Questa vicenda la dice lunga sul rapporto fra Donne e botanica. A partire dal Seicento, realizzare erbari, collezionare ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) Chi non conosce Beatrix Potter (1866-1943), creatrice di Peter Coniglio? Grazie al cucciolo combinaguai e ad altri racconti illustrati, la scrittrice inglese ha venduto oltre 100 milioni di copie. Pochi ricordano, però, che Potter è stata anche una scienziata. Nel 1897, quando aveva 31 anni, ultimò una ricerca su alcuni funghi, che venne giudicata degna di essere presentata alla prestigiosa Linnean Society, istituzione scientifica tuttora esistente. Peccato, però, che di questo compito fu incaricato uno zio: come donna, Beatrix non aveva il diritto di presenziare. Beatrix Potter (1866 – 1943), autrice inglese e illustratrice, ritratta nel 1892 a Birnam in Scozia. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) La scienza? Una materia da uomini Questa vicenda la dice lunga sul rapporto frae botanica. A partire dal Seicento, realizzare erbari, collezionare ...

