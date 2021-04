Donazioni agli ospedali bergamaschi grazie a Valtellina e alla raccolta dei dipendenti (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il grande impegno sviluppato nel 2020 a favore delle principali strutture sanitarie del territorio Bergamasco, messe a dura prova da Covid-19, Valtellina prosegue nelle Donazioni rivolte a specifiche unità ospedaliere. Utilizzando una parte dei fondi raccolti nei mesi scorsi tramite la solidarietà dei propri dipendenti, Valtellina ha donato all’Ospedale di Bergamo tre defibrillatori per le sale operatorie e, all’Associazione Amici della Pediatria, cinque sonde digitali adeguate alle necessità dei piccoli pazienti. Queste sonde, tecnologicamente molto avanzate, sostituiscono i tradizionali stetoscopi e permettono di ottenere dati sullo stato dei piccoli pazienti in modo più rapido e preciso, direttamente nel letto di ricovero. La donazione è stata gestita in stretta collaborazione con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il grande impegno sviluppato nel 2020 a favore delle principali strutture sanitarie del territorio Bergamasco, messe a dura prova da Covid-19,prosegue nellerivolte a specifiche unitàere. Utilizzando una parte dei fondi raccolti nei mesi scorsi tramite la solidarietà dei propriha donato all’Ospedale di Bergamo tre defibrillatori per le sale operatorie e, all’Associazione Amici della Pediatria, cinque sonde digitali adeguate alle necessità dei piccoli pazienti. Queste sonde, tecnologicamente molto avanzate, sostituiscono i tradizionali stetoscopi e permettono di ottenere dati sullo stato dei piccoli pazienti in modo più rapido e preciso, direttamente nel letto di ricovero. La donazione è stata gestita in stretta collaborazione con ...

Advertising

donna_impresa : Donazioni - SavaDaiana : RT @LidaSezOlbia: Mille volte #GRAZIE agli amici che hanno donato per i nostri Ragazzi ?? #donazioni - Grace_1207 : RT @LidaSezOlbia: Mille volte #GRAZIE agli amici che hanno donato per i nostri Ragazzi ?? #donazioni - SandraCeradini : RT @LidaSezOlbia: Mille volte #GRAZIE agli amici che hanno donato per i nostri Ragazzi ?? #donazioni - Emilystellaemi2 : RT @LidaSezOlbia: Mille volte #GRAZIE agli amici che hanno donato per i nostri Ragazzi ?? #donazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Donazioni agli The Weeknd dona un milione di dollari in beneficenza all'Etiopia Dopo aver rivelato il suo piano per aiutare a garantire gli aiuti alimentari agli etiopi, il cantante ha incoraggiato anche "chi può" a donare. Il cantautore canadese Abel ...una serie di donazioni ...

Potenza, associazione dona pranzo di Pasqua a 180 famiglie ...alimentari ai medicinali fino agli indumenti e al pagamento di bollette o alle stufe per il riscaldamento. 'Noi non abbiamo un Iban - racconta Antonella - non raccogliamo soldi, ma solo donazioni di ...

Donazioni agli ospedali bergamaschi grazie a Valtellina e alla raccolta dei dipendenti BergamoNews Serbia, vaccino agli stranieri (anche agli italiani): con un modulo si sceglie tra Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Sinovac e Sputnik Vaccino in Serbia agli stranieri? Sì, e si può scegiere tra Pfizer ... ancora privi di dosi, eccezion fatta per donazioni da Belgrado. Finora infatti solo la Serbia è stata in grado di avviare con ...

Potenza, associazione dona pranzo di Pasqua a 180 famiglie Uova di cioccolato e colombe sono state donate dai cittadini, mentre un ristorante ha messo a disposizione la propria cucina Hanno preparato 180 primi e altrettanti secondi grazie a un ristorante che ...

Dopo aver rivelato il suo piano per aiutare a garantire gli aiuti alimentarietiopi, il cantante ha incoraggiato anche "chi può" a donare. Il cantautore canadese Abel ...una serie di......alimentari ai medicinali finoindumenti e al pagamento di bollette o alle stufe per il riscaldamento. 'Noi non abbiamo un Iban - racconta Antonella - non raccogliamo soldi, ma solodi ...Vaccino in Serbia agli stranieri? Sì, e si può scegiere tra Pfizer ... ancora privi di dosi, eccezion fatta per donazioni da Belgrado. Finora infatti solo la Serbia è stata in grado di avviare con ...Uova di cioccolato e colombe sono state donate dai cittadini, mentre un ristorante ha messo a disposizione la propria cucina Hanno preparato 180 primi e altrettanti secondi grazie a un ristorante che ...